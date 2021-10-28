Брянская блогерша дала советы, как провести локдаун

По ее словам, с длинными выходными «надо быть поосторожней».

Брянская блогерша Александра Шатохина дала советы, как провести нерабочие дни, объявленные в регионе с 30 октября по 7 ноября.

«Длинные выходные… с ними надо быть поосторожней. Они обещают слишком многое. Они словно рецензия на кинофильм: лишь в редких случаях предсказанное ими сбывается… Можно долго просыпаться, долго принимать душ, долго пить кофе, устроить себе долгий день красоты и долгий домашний фитнес. В выходные можно растягивать те самые удовольствия, на которые в обычной жизни времени не хватает: посмотреть обсуждаемую всеми «Игру в кальмара», прочитать одиозный роман Пелевина или пройти онлайн-курс по дизайну – почему бы и да?» – сообщает Александра Шатохина.

Напомним, во время недельного локдауна в Брянской области работать продолжат только системообразующие предприятия, производства непрерывного цикла, предприятия, задействованные в выпуске лекарств против коронавируса, средств защиты, медицинского кислорода и других товаров, аптеки и продуктовый ретейл.