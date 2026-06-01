2026, 01 июня 10:19
Брянские спортсмены завоевали пять медалей «Мэд Вейв Классик»
Брянские спортсмены завоевали пять медалей в первый день всероссийских соревнований «Мэд Вейв Классик». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

30 мая в Москве стартовал четвертый этап Всероссийских соревнования по плаванию «Мэд Вейв Классик». В первый день турнира брянские спортсмены завоевали пять медалей. 

100 метров вольным стилем за  59,87 секунд преодолела воспитанница спортшколы «Дельфин» Василиса Булах. Она завоевала золотую медаль и установила новый рекорд Брянской области.

Серебряным призёром стала Полина Шевцова. Она выступила на дистанции 200 метров на спине с результатом 2.29,28 секунды.

Третье место заняли брянские спортсмены Мария Колесникова, Мария Городничая и Анастасия Ларина.

 

