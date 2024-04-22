Всероссийская ярмарка трудоустройства прошла в Брянске

Почти четыре тысячи человек посетили Всероссийскую ярмарку трудоустройства в Брянске в офлайн и онлайн формате. Об этом рассказали в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

В Кадровом центре «Работа России» Брянска прошла Всероссийская ярмарка трудоустройства. На мероприятие пришли свыше 560 соискателей. Дистанционно к мероприятию присоединились ещё порядка 800 соискателей в центрах занятости муниципалитетов и 2,3 тысячи студентов.

Свыше четырёх тысяч вакансий предложили более 100 предприятий региона. Среди них – ЗАО «Брянский арсенал», АО «Группа Кремний Эл», «Бежицкая сталь», АО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР», «Брянский автомобильный завод», ведущие агропромышленные холдинги и другие крупные работодатели региона.

На ярмарке соискатели смогли сразу пройти собеседование и получить приглашение на работу. Кроме того, эксперты рассказали о переобучении по нацпроекту «Демография», о мерах поддержке при трудоустройстве, переезде в другой регион, открытии бизнеса. Отдельная площадка работался для соискателей с инвалидностью.

«Служба занятости сегодня проходит серьезную трансформацию, она становится современной, соответствующей нынешним реалиям и вызовам. И сегодня задачей регионального этапа Всероссийской ярмарки является трудоустройство всех желающих по востребованным специальностям, показ актуальности профессий, демонстрация возможностей работодателей, построение карьерных треков», — уточнила заместитель директора департамента социальной защиты и занятости населения области Юлия Роганкова.