Всероссийские соревнования по спортивной борьбе принимает Брянск

Более 100 спортсменов съехались на Всероссийские соревнования по спортивной борьбе в Брянск. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Всероссийские соревнования по спортивной борьбе стартовали в ФОК «Локомотив» в областном центре. На турнир собрались более 100 спортсменов (юниоры и юниорки до 21 года) из 15 регионов Центральной России, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Чечни, Дагестана, Северной Осетии и Якутии.

Участники соревнований сражаются не только за награды, но и за возможность участвовать в финальном этапе чемпионата России по спортивной борьбе.