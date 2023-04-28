Всероссийский фестиваль боевых искусств прошёл в Брянске

Всероссийский фестиваль боевых искусств во Дворце единоборств Брянска собрал более 700 спортсменов и четырёх тысяч зрителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Брянске состоялся Всероссийский фестиваль боевых искусств, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. Спортивный праздник принимал Дворец единоборств имени Артема Осипенко.

Показательные выступления провели свыше 700 спортсменов, в том числе из Белгорода, Орла, Калуги и Республики Беларусь. Они представили 19 видов единоборств: самбо, дзюдо, четыре направления каратэ, три направления рукопашного боя, бокс и кикбоксинг, ММА, айкидо. Также своё мастерство продемонстрировали также бойцы двух отрядов специального назначения и пять ниндзя.

На трибунах за выступлениями спортсменов наблюдали четыре тысячи зрителей.

Фото: Дворец единоборств имени Артема Осипенко