Вторая двойня зарегистрирована в ЗАГСе в Клинцах с начала года. Об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС.

Второе с начала 2025 года рождение двойни зарегистрировали сотрудники отдела ЗАГС города Клинцы и Клинцовского района. За первыми документами сыновей Артемия и Савелия пришли Владислав и Оксана Семченко. Они уже воспитывают трёхлетнюю дочь Есению. С появлением двоих малышей семья стала многодетной.

Старший специалист отдела ЗАГС Наталья Сологуб вручила родителям свидетельства о рождении малышей и подарки.