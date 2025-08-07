Вторая двойня зарегистрирована в ЗАГСе в Клинцах с начала года
Вторая двойня зарегистрирована в ЗАГСе в Клинцах с начала года. Об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС.
Второе с начала 2025 года рождение двойни зарегистрировали сотрудники отдела ЗАГС города Клинцы и Клинцовского района. За первыми документами сыновей Артемия и Савелия пришли Владислав и Оксана Семченко. Они уже воспитывают трёхлетнюю дочь Есению. С появлением двоих малышей семья стала многодетной.
Старший специалист отдела ЗАГС Наталья Сологуб вручила родителям свидетельства о рождении малышей и подарки.
