Вторая группа детей из приграничных районов Брянщины отправилась на море

Ещё 140 детей из приграничных районов Брянщины отправилась на море. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

️140 детей из приграничных районов Брянской области отправились на море. Они будут отдыхать в детском центре «Артек» в посёлке Гурзуф республики Крым. Их ждёт интересные мероприятия, спортивные соревнования и познавательные встречи. Осваивать школьную программу ребята продолжат в центре. Смена продлится до 1 апреля.

Ранее, 140 юных брянцев уехали в Анапу.