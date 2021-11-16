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Введение системы QR-кодов вызвало ажиотаж в торговых центрах Брянска

2021, 16 ноября 08:00 Общество
Введение системы QR-кодов вызвало ажиотаж в торговых центрах Брянска
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Горожане привыкают жить в условиях новых ограничений.

С 15 ноября из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Брянской области начала действовать система QR-кодов.

С понедельника для посещения торговых центров, кафе и ресторанов, парикмахерских, спортивных объектов, гостиниц, бань, бассейнов и культурных учреждения брянцы обязаны предъявить QR-код, справку о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании, либо результат ПЦР-теста.

В первый день пропускного режима горожане столкнулись с невозможностью попасть в крупные торговые центры. К проверке документов подключились сотрудники «АэроПарка», «БУМ-сити», Дома быта, «ЦУМа», «Европы», «Макдональдса» и других торговых объектов. На входе в них замечены большие очереди, ряд посетителей устраивали конфликты.

Также в первый день нововведений отмечен приток покупателей в «Пятерочках» и «Магнитах», на входе в которые, как и в аптеках, QR-коды не проверяют.

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