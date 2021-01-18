Выгочинская прокуратура нашла нарушения с твердыми коммунальными отходами

В прокуратуру Выгоничского района обратились жители Сосновского и Красносельского сел по поводу нарушения обращения с твердыми коммунальными отходами.

По закону за сельскими поселениями участие в организации деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов.

Однако, сельские администрации Сосновской и Красносельской районов игнорировали этот закон.

Нарушены санитарные правила и нормы в части ненадлежащего оборудования контейнерных площадок. Оказалось также, что контейнерные площадки расположены дальше от жилых домов , чем положено.

Тогда прокуратура внесла представления главам администраций сельских поселений. Также, в отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.