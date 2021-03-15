Выплаты на детей по новым правилам брянцы начнут получать с апреля

Размер выплат на детей 3-7 лет будет зависеть от дохода конкретной семьи с учетом выплаты.
С 1 апреля на Брянщине начинает действовать новый порядок начисления выплат семьям с детьми 3-7 лет и доходом ниже регионального прожиточного минмиума на человека.
Как сообщает областной департамент семьи, социальной и демографической политики, согласно вступившему в силу 10 марта указу президента, выплата будет зависеть от соотношения среднедушевого дохода семьи после ее назначения с прожиточным минимумом и составлять 100% его размера для семей, доход которых и с учетом выплаты останется ниже прожиточного минимума на человека, 75% для тех, где доход сравняется, и 50% — где станет выше.
Новый порядок должен сделать выплаты адресными.
Заявление на выплату нужно подать до 1 апреля. Сделать это будет можно через портал Госуслуги, МФЦ или напрямую в орган соцзащиты по месту жительства.
15.03.2021 12:01
Смоленские железнодорожники напомнят автомобилистам о последствиях нарушения ПДД на переездах
С 15 марта по 9 апреля в Смоленском регионе Московской железной дороги пройдет акция «Внимание, переезд!». В рамках мероприятия автомобилистам напомнят правила пересечения путей и расскажут о последствиях нарушения ПДД на переездах. В 2020 году на переездах Смоленского региона МЖД количество столкновений автомобильного транспорта с железнодорожным выросло с 2 до 3 по сравнению с 2019
14.03.2021 18:17
Смолянка устроила поножовщину в праздничный день
Утром 8 марта безработная смолянка ударила ножом своего сожителя. Между возлюбленными произошла ссора, женщина схватила нож и ударила им своего возлюбленного на почве личной неприязни. Мужчина обратился за помощью в больницу. Врачи квалифицировали полученные травмы как легкий вред здоровью. Так, в праздничный день женщина стала фигуранткой уголовного дела.
14.03.2021 15:50
Смоленские следователи проверят учителя в одной из школ города
Смоленские следовали начали проверку возможных неправомерных действий учителя одной из школ города, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области. Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что учитель физкультуры в школе №30 попытался выкинуть учеников школы из окна.
12.03.2021 15:30
На территории Смоленщины снизился уровень заболеваемости туберкулезом
В Смоленской области снизился уровень заболеваемости туберкулезом, сообщается в областном департаменте по здравоохранению. В 2020 году заболеваемость стала меньше на 24,8% по сравнению с 2019 годом. «Территориальный показатель заболеваемости туберкулезом (с учетом ведомств, не входящих в систему Минздрава, лиц без определенного места жительства, иностранных граждан) также снизился и составил 31,3 на 100 тыс. населения», – отметили
10.03.2021 16:01
Около 5 тыс. железнодорожников на МЖД прошли вакцинацию против Covid-19
На Московской железной дороге проходит прививочная кампания против коронавирусной инфекции «Covid-19». По оперативным данным, отечественную двухкомпонентную вакцину «Спутник V» поставили 4926 работникам железнодорожного транспорта. В первую очередь прививку делают сотрудникам, обеспечивающим безопасность движения поездов – проводникам пассажирских вагонов, диспетчерам, локомотивным бригадам, представителям инфраструктурного комплекса. На МЖД в учреждениях сети «РЖД-Медицина» действует 21 пункт вакцинации. Вакцинация
10.03.2021 11:51
Литературная аллея
На карте Смоленска может появиться ещё одна достопримечательность – аллея в честь известных прозаиков и поэтов, чья судьба неразрывно связана со Смоленщиной. Эта тема обсуждалась в ходе мартовского приёма граждан, который председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов провёл в региональной Приёмной Президента РФ. Заручиться поддержкой Одними их тех, кто пришёл на приём, были архитектор Наталья