Выплаты на детей по новым правилам брянцы начнут получать с апреля

Размер выплат на детей 3-7 лет будет зависеть от дохода конкретной семьи с учетом выплаты.

С 1 апреля на Брянщине начинает действовать новый порядок начисления выплат семьям с детьми 3-7 лет и доходом ниже регионального прожиточного минмиума на человека.

Как сообщает областной департамент семьи, социальной и демографической политики, согласно вступившему в силу 10 марта указу президента, выплата будет зависеть от соотношения среднедушевого дохода семьи после ее назначения с прожиточным минимумом и составлять 100% его размера для семей, доход которых и с учетом выплаты останется ниже прожиточного минимума на человека, 75% для тех, где доход сравняется, и 50% — где станет выше.

Новый порядок должен сделать выплаты адресными.

Заявление на выплату нужно подать до 1 апреля. Сделать это будет можно через портал Госуслуги, МФЦ или напрямую в орган соцзащиты по месту жительства.