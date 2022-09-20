Выставка открылась на аллеях брянского парка

В Центральном парке культуры и отдыха имени 1000-летия города Брянска открылась выставка под открытым небом «История в квадрате. Сюжетные платки конца XVIII – начала XX века в собрании Исторического музея».

Экспозицию организовал Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» в рамках цикла проектов «Россия – нам есть чем гордиться!».

На аллеях парка разместили стендах с информацией о платках с сюжетными изображениями. Эти произведения промышленного искусства демонстрируют изменение художественных стилей и мануфактурного производства. Также дают возможность увидеть возникновение общественного интереса к определенным политическим и историческим событиям.

Первыми посетителями выставки стали школьники и студенты.