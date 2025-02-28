Выставку «Отец Героя» в Брянске посетил губернатор Александр Богомаз. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.
Накануне в Брянской областной Думе открылась выставка «Отец Героя». Проект реализовали по инициативе спикера заксобрания Валентина Суббота. Материалы предоставил брянский Фонда «Защитники Отечества». Сотрудники областной Думы оформили стенды. С 20 портретов смотрят отцы, которые держат фотографии сыновей.
В церемонии открытия выставки принял участие губернатор Александр Богомаз и родственники погибших участников специальной военной операции, а также первый заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Побирохин.
«На портретах — фотографии наших земляков, живущих в разных уголках Брянской области. Их объединяет одно: они достойно воспитали своих сыновей, патриотов, настоящих защитников Отечества, которые на личном примере показали, что такое смелость, преданность стране и народу. Да, эта боль никуда не уйдет, она останется, но наша задача — сохранить память об их сыновьях, чтобы они, патриоты своей страны, были примерами для молодежи, как и их родители, воспитавшие Героев..», — отметил губернатор Александр Богомаз.
После презентации официальные лица пообщались с родственниками бойцов. На встрече обсудили меры поддержки военнослужащих и их семей.
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