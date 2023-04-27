Художественный фильм «Русский крест» посетил губернатор Александр Богомаз

Кинопоказ художественного фильма «Русский крест» посетил губернатор, родные погибших защитников Отечества, ветераны и юнармейцы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В кинотеатре «Победа» прошёл кинопоказ фильма «Русский крестс. Он снят режиссером Эдуардом Бояковым по одноименной поэме русского поэта, уроженца Злынковского района Брянской области Николая Мельникова.

В зале собрались матери и жены погибших защитников Отечества, ветераны, военнослужащие, курсанты и юнармейцы. Также премьеру посетил губернатор Александр Богомаз, глава города Брянска Марина Дбар, режиссер картины Эдуард Бояков, участник съемок, уроженец Брянщины Михаил Кабанов, сестры поэта Мельникова Валентина и Наталья.

«Этот фильм заставляет остановиться и задуматься: кто ты, что ты сделал не только для себя, но и для других, какой след останется от тебя на земле? Радует, что в зале было много школьников, — фильм вошел в программу «Пушкинская карта». После просмотра ребята задавали важные вопросы, мы говорили с ними о серьезных вещах.

Сошлись во мнении, что эта картина-притча не только о человеке, но и о нашей стране, на долю которой не раз выпадали сложные испытания, но всегда русский народ находил в себе силы объединиться, сплотиться, победить. Так было, есть и будет!» – отметил губернатор региона.