«Яндекс» назвал брянские диалектизмы

Только в Брянской области используют слова «рожно» и «хмызня».

Ко Дню русского языка «Яндекс» подготовил исследование о словах-диалектизмах, которые используются только в некоторых частях страны.

Авторы использовали данные блог-платформы «Яндекс. Дзен», изучив статьи и комментарии 6 миллионов пользователей из всех регионов России. Вместе с лингвистами из Института русского языка имени Виноградова РАН они отобрали самые интересные слова и дали им определения.

Только жители Брянской области употребляют такие слова, как «перебавить», «рожно» и «хмызня». Наряду с жителями соседних регионов брянцы также используют слова «замахаться», «кондюк», «отслюнить» и «чкаться».

Согласно исследование слово «тралик» в обиходе лишь в Брянской и Чувашской областях.