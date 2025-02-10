Ярмарка вакансий для студентов прошла в вузе Карачева

Ярмарка вакансий для 160 студентов прошла в филиале Орловского государственного университета в Карачеве. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

В Карачевском филиале Орловского государственного университета прошла ярмарка вакансий «Сегодня студент — завтра выпускник!». В мероприятии приняли участие 160 будущих выпускников вуза.

Свыше пятисот вакансий ребятам предложили восемь предприятий и организаций: Карачевский завод «Электродеталь», завод «Снежеть», общества «Веза», «Карачевмолпром», «Мираторг», Администрация Карачевского района, ОМВД России по Карачевскому району. Представители рассказали об условиях труда, заработной платы, повышении квалификации. А работники завода «Электродеталь» провели мастер-класс по сборке радиодеталей.

Более 20 студентов оставили свои резюме и заполнили анкеты на трудоустройство.

«Подобные формы подбора работников позволяют студентам выпускных и предвыпускных курсов оценить предложения рынка труда, способствуют формированию представления об имеющихся возможностях официального трудоустройства и вариантах профессионального развития», — подчеркнула директор Карачевского филиала университета Ирина Миронова.