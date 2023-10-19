Ярмарка вакансий прошла в Унече

Пять человек пригласили на собеседование после ярмарки вакансий в Унече. Об этом рассказали в региональном департаменте социальной политики и занятости.

В центре занятости Унечского района прошла ярмарка вакансий. В ней участвовали пять предприятий, в том числе сервисное локомотивное депо Унечи и «Почта России». Представители компаний предложили 31 вакансию.

Сотрудники кадров рассказали соискателям о специфике работы. Пять человек получили приглашение на собеседование.