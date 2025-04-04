Ярмарки выходного дня начнут работать в Брянской области в ближайшую субботу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

С 5 апреля по субботам в Брянской области начнут работать ярмарки выходного дня. Там будут продавать сельскохозяйственную продукцию местные фермеры.

Открыть в ближайшее время ярмарки поручил на совещании губернатор региона Александр Богомаз. Это позволит жителям покупать качественную продукцию по более низким ценам.

Первая ярмарка начнёт работать в Брянске. Торговые палатки разместят около дома № 2 по улице Брянского Фронта вблизи гипермаркета «Линия 1». Покупателей ждут 5 апреля с 9 часов утра.