Ярмарки выходного дня открылись в Брянске

Ярмарки выходного дня открылись во всех районах Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

В минувшую субботу во всех района Брянска стартовала работа сельскохозяйственных ярмарок выходного дня. Плодоовощную продукцию здесь продают фермеры. Они привезли не только овощи и фрукты, но и мёд, злаки, саженцы деревьев и кустарников.

В Советском районе ярмарка работает около гипермаркетом «Линия». Также торговые площадки открыты по выходным у ДК имени Медведева, около стадиона «Партизан» и на проспекте Московском, у гипермаркета «Линия-2».