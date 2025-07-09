Юная брянска артистка стала финалистом всероссийского детского фестиваля народной культуры. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

В Вытегорском округе Вологодской области в образовательном центре «Корабелы прионежья» завершился X Всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций». В отборочных этапах участвовали свыше 140 тысяч человек. В финал вышли 679 педагогов и детей из 35 регионов России, Беларуси и Армении.

Брянскую область представила Ксения Захарова из коллектива «Калинушка» губернаторского Дворца имени Юрия Гагарина. Девушка вошла в число 250 победителей и призёров.