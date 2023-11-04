Юные брянцы получили первые паспорта

Десять юных брянцев Володарского района получили первые паспорта. Об этом сообщили в городской администрации.

В администрации Володарского района в преддверии Дня народного единства прошла церемония вручения первых паспортов. В мероприятии участвовали десять юных жителей. Их пришли поздравить родные, а также сотрудники полиции, замглавы администрации Алла Федорцова и член районного Совета ветеранов Афганистана Виктор Левкин.

«Мы желаем вам по жизни достойно нести имя гражданина Российской Федерации, хранить верность традициям России. Вы — будущее нашей Родины, будьте патриотами своей страны!» – сказала Алла Федорцова.

Стражи порядка напомнили о правилах обращения с главным документом. Помимо документов, подросткам вручили обложки для них.