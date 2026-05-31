2026, 31 мая 14:33

Юные вожатые прошли обучение в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

28 мая в Центре опережающей профессиональной подготовки Брянской области прошёл заключительный этап программы «Вожатый». Участники защитили практическую квалификационную работу.

Выпускники презентовали ключевые компетенции организатора детского досуга, продемонстрировали игровые программы для детей, а также приёмы оказания первой помощи. Ребята свидетельства по профессии «Вожатый» и сертификат участника мастер-класса по оказанию первой помощи. Эти документы потребуются для работы в летних оздоровительных лагерях.