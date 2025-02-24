Юные хоккеисты из Стародуба выиграли «Золотую шайбу»

Юные хоккеисты из Стародуба выиграли региональный этап всероссийских соревнований «Золотая шайба». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В День защитника Отечества на ледовой арене Стародуба прошли заключительные матчи регионального этапа всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба». Участвовали в них команды юношей 9-10 лет.

В финале выступили юные хоккеисты из Жуковки, Новозыбкова, Стародуба и Трубчевска. Третье место заняли воспитанники жуковской «Десны», обыграв мальчиков из Новозыбкова. В матче за первое место сильнее оказался «Олимп» из Стародуба.

Призёров и победителей наградил губернатор региона Александр Богомаз и президент федерации хоккея Брянской области Дмитрий Ларин.

«Все ребята проявили настоящий характер и волю к победе! Огромная благодарность тренерскому составу и родителям, которые вкладывают в своих детей душу, силы и время, чтобы из них выросли не только чемпионы, но, самое главное, — патриоты, достойные граждане нашей великой страны!» – подчеркнул Александр Богомаз.