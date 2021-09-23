Юрий Абраменков из Трубчевская стал лидером в первом этапе конкурса «Народный участковый»

За звание победителя регионального этапа в финале поборются 12 участковых.

В УМВД России по Брянской области подвели итоги первого этапа конкурса «Народный участковый – 2021». В финал прошли 12 участников, набравших наибольшее количество голосов – по одному от каждого межмуниципального отдела.

Лидером голосования первого этапа конкурса стал участковый из Трубчевска капитан полиции Юрий Абраменков. В тройку лидеров также вошли Зураб Мусаадаев, представляющий отдел полиции Выгоничского района, и участковый уполномоченный полиции УМВД России по городу Брянску Ольга Холдаенко.

Заключительный региональный этап конкурса пройдет с 7 по 16 октября на сайте областного УМВД. Лучшего участкового брянцы определят путем онлайн-голосования.

Победитель представит Брянскую область во Всероссийском конкурсе «Народный участковый – 2021».