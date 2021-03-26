Юрист разъяснил, как будет работать брянский закон о тишине

Штрафовать будут как жителей региона, так и организации.

Новый закон о тишине поможет чаще привлекать нарушителей к ответственности, считает юрист юридического центра «Шаменков, Супроненко и партнеры» Юрий Шаменков.

Напомним, 25 марта депутаты облдумы приняли в первом чтении законопроект «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Брянской области». В отличие от действующего закона, новый законопроект позволит наказывать любителей громкой музыки, ремонтных работ не только ночью, но и днем. Пока установленное в Брянской области время тишины – с 23.00 до 6.00.

В облдуме сообщили, что в случае привлечения к ответственности будет учитываться не шум как таковой, а сам факт нарушения тишины и покоя, ущемляющего права соседей на отдых.

Как пояснил Юрий Шаменков, решать, есть ли нарушение или нет, будут сотрудники полиции.

«В законе нет отсылки на нормы СанПиНа и не приводятся разъяснения о максимально допустимом уровне шума. Как поясняет Верховный суд РФ, чтобы привлечь к административной ответственности нарушителей тишины, не должен иметь значение уровень шума, нарушающий тишину и покой граждан, если этот шум исходит от физических лиц вне зависимости от того, в чем он выражается», – рассказал Юрий Шаменков.

По его словам, замер шума обязателен для привлечения к ответственности, только если нарушителем тишины является организация, например строительная компания.

Брянская область – далеко не первый регион России, где уже принят такой закон.

«И, как показывает практика, граждане достаточно часто обращаются с заявлениями о нарушении тишины и покоя», – также отметил Юрий Шаменков.