За день в Брянске оштрафовали четырех безмасочников

За неделю в областном центре выявили 29 нарушителей.

В Брянске продолжаются ежедневные рейды по проверке масочного режима. На минувшей неделе чиновники и полицейские проверили 391 предприятие и составили 29 протоколов в отношении нарушителей.

4 октября проверки прошли в 56 магазинах, кафе, салонах красоты и торговых центрах. Комиссия выявила четырех нарушителей.

В Советском районе за отсутствие масок оштрафовали двух покупателей павильона «Продукты» по улице Пересвета, в Бежицком – покупателя магазина «Продукты» по улице Ульянова, в Володарском – покупателя гипермаркета «Европа». В Фокинском районе нарушений проверяющие не обнаружили.