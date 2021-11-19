За день в общественном транспорте Брянска насчитали семь безмасочников
Проверки прошли автобусах, троллейбусах и маршрутках.
19 ноября в общественном транспорте во всех районах Брянска прошли очередные рейды по проверке соблюдения масочного режима. Участие в них приняли сотрудники отдела по транспорту Брянской городской администрации, регионального департамента по промышленности, транспорту и связи, УМВД России по городу Брянску, ГИБДД, а также представители казачества.
Как сообщает мэрия, в общей сложности проверяющие составили семь протоколов в отношении шести пассажиров и одного водителя.
С 25 октября по 17 ноября в Брянске составили 171 административный протокол за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.
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