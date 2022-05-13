За два с половиной года пандемии от коронавируса умерли 4 тысячи брянцев

Два человека скончались на минувшие сутки.

Последствия пандемии коронавируса в Брянской области подошли к четырехтысячной отметке – именно столько жителей региона скончались от COVID-19 за два с половиной года.

Только за минувшие сутки коронавирус унес жизни двух брянцев. Подтверждено 28 новых случаев заболеваемости.

По состоянию на 13 мая Брянская область занимает 56-е место среди 85 российских регионов в федеральной сводке выявленных случаев заражения за сутки.