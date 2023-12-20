За год «Школу приёмных родителей» в Брянске прошли 85 человек

За 2023 год «Школу приёмных родителей» в Брянске прошли 85 человек. Об этом сообщили в мэрии.

14 лет назад в Брянске открылся Центр по работе с молодёжью и семьями города Брянска. Там помогают детям и взрослым решать разные проблемы. Работники центра проводят культурные и спортивные мероприятия.

Специалисты центра также работаю с замещающими семьями, инвалидами и семьями с детьми с ограниченными возможностями. В настоящее время Центр оказывает бесплатную психологическую помощь семьям военнослужащих.

Также на базе Центра готовят родителей, желающих воспитывать детей-сирот. В этом году «Школу приёмных родителей» окончили 85 человек. Также прошли обучение 23 человека, желающих опекать недееспособных граждан.