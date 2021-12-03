За год в Брянске отремонтировали 18 дворов за 93,5 миллиона рублей

Работы провели по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

В Брянске завершили капитальный ремонт дворов, запланированный на 2021 год в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

На днях в эксплуатацию сдали два последних двора: у домов № 47, № 49, № 51а и № 53 по улице XXII Съезда КПСС в Бежице и у дома № 8 по улице Есенина в Володарском районе.

В 2021 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в Брянске капитально отремонтировали 18 дворовых территорий. Общая стоимость благоустройства составила 93,5 миллиона рублей.

С 2017 года в рамках программы в Брянске комплексно обновили 78 дворов.