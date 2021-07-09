За кражу солярки в Карачевском районе мужчину посадят на четыре с половиной года

В период с 2016 по февраль 2017 года на территории Брянской области орудовала организованная группа злоумышленников, которые незаконно врезались в нефтепродуктопровод и успели украсть дизеля на 12 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, одного из членов банды за кражу в особо крупном размере признали виновным и приговорили к четырем годам и шести месяцам лишения свободы. Также его обязуют выплатить 250 тысяч рублей в виде штрафа.

Приговор еще не вступил в законную силу.