За неделю 47 брянцев оштрафовали за отсутствие масок

В выходные выявили 13 нарушителей.

В мэрии Брянска подвели итоги очередных рейдов по проверке соблюдения масочного режима. На минувшей неделе чиновники и полицейские обследовали 462 предприятия: магазины, кафе, салоны красоты и торговые центры. По итогам проверок участники рейдов составили 47 административных протоколов. Из них 23 в отношении продавцов, 24 – в отношении покупателей.

В субботу и воскресенье комиссия проверила 127 предприятий торговли, выписав 13 протоколов: восемь – в отношении продавцов, пять – в отношении покупателей.

Контрольные проверки проходят в областном центре ежедневно.