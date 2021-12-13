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За неделю в Брянске поймали 44 нарушителя масочного режима

2021, 13 декабря 14:05 Общество
За неделю в Брянске поймали 44 нарушителя масочного режима
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Профилактические мероприятия провели в торговых центрах, кафе и салонах красоты.

В Брянской администрации подвели итоги рейдов, направленных на контроль за соблюдением масочного режима. На прошлой неделе комиссия обследовала 430 общественных предприятий — кафе, магазинов, салонов красоты.

На продавцов выписали 20 административных протоколов по статье 20.6.1. «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения». Ещё 20 нарушений комиссия выявила среди покупателей.

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