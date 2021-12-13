За неделю в Брянске поймали 44 нарушителя масочного режима

На продавцов выписали 20 административных протоколов по статье 20.6.1. «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения». Ещё 20 нарушений комиссия выявила среди покупателей.

Чего хотят люди? Жители Сафонова рассказали о своих проблемах. Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов и депутат Александр Станьков провели приём граждан в городе Сафонове. На встрече затронули несколько важных социальных тем. Жильё для врача требует ремонта Первой на приём пришла Марина Андреевна, врач-невролог Сафоновской ЦРБ. У женщины возникли проблемы с получением ею, как молодым специалистом, качественного служебного

Направить все усилия! Эпидобстановка в регионе остаётся напряжённой. На днях в областной Думе прошло заседание, на котором обсудили вопросы, касающиеся коронавируса. Спикер заксобрания Игорь Ляхов заявил, что ситуация с распространением COVID-19 на Смоленщине, как и в стране и мире в целом, остаётся напряжённой. Неблагоприятная эпидобстановка в регионе вызывает серьёзную обеспокоенность у депутатов облдумы. На недавней сессии заксобрания эта

«Скорая» уже едет Парк автомобилей «скорой медицинской» помощи Смоленской области пополнился новыми машинами. В рамках распоряжения Правительства РФ в регион доставили ещё 16 специализированных транспортных средств в дополнение к шести поступившим ранее. «Крайне признателен правительству за принятое решение — в период пандемии эта помощь особенно важна и значима для нас», — прокомментировал прибытие автомобилей губернатор Алексей Островский. Машины

Дышите свободно! В разгар пандемии и резкого подъёма заболеваемости коронавирусом возросла потребность в использовании аппаратов ИВЛ и медицинского кислорода. «В сложившейся эпидситуации, когда значительное количество ковид-пациентов нуждается в кислородной поддержке (в период пиковых подъёмов заболеваемости расход доходил до 30 тонн в сутки), вопрос наличия собственных мощностей по производству медицинского кислорода выходит на первый план. На протяжении всего

На ранних стадиях В Смоленской области откроют Центр амбулаторной онкологической помощи, где можно будет пройти первичную диагностику онкозаболеваний и их лечение. Этот вопрос члены администрации региона рассмотрели в ходе прошедшего совещания. Отметим, что организация Центров амбулаторной онкологической помощи предусмотрена региональным проектом «Борьба с онкологическими заболеваниями» (входящим в нацпроект «Здравоохранение»). С 1 января 2022 года такой центр распахнёт свои