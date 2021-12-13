За прошедший день 24 брянца умерли от коронавируса  

409 человек справились с заболеванием.

Оперативный штаб Брянской области сообщил, что за минувшие сутки у 235 жителей подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Число умерших выросло. За день умерли 24 человека. Выздоровевших также стало больше — 409.

В медучреждениях провели 5409 исследований на COVID-19. 3391 брянец сделал прививку от коронавируса.