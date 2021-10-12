За сутки коронавирус унес жизни 12 брянцев
Число заболевших вдвое превысило число выздоровевших.
За минувшие сутки брянские медики провели 2374 лабораторных исследований на COVID-19. Диагноз подтвердился у 303 человек. 166 пациентов выписали из лечебных учреждений. 12 жителей Брянской области скончались.
С начала пандемии от коронавирусной инфекции умерли 1589 брянцев и 105 иногородних пациентов.
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