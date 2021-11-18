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За сутки от коронавируса умерли 13 брянцев

2021, 18 ноября 12:00 Общество
За сутки от коронавируса умерли 13 брянцев
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470 человек заразились.

За минувшие сутки брянские медики провели 7088 исследований на коронавирусную инфекцию. Диагноз подтвердился у 470 человек.

508 выздоровевших выписали из лечебных учреждений. 13 жителей региона скончались.

П состоянию на 18 ноября от коронавируса умерли 2103 брянца и 116 иногородних пациентов.

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