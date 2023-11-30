За уборочной техникой в Брянске следят в диспетчерской спасателей

За работой коммунальной техники в Брянске следят в дежурно-диспетчерской службе спасателей. Об этом сообщили в городской администрации.

В единую дежурно-диспетчерскую службу Брянска по телефону «112» жители сообщают обо всех происшествиях и обращаются с просьбами о помощи. Кроме того, там могут отслеживать работу коммунальной техники. На всех снегоуборщиках, тракторах и самосвалах установлена система ГЛОНАСС. Она передаёт данные о местонахождении машин на городских улицах.

«Мы знаем маршрут, по которому движется техника, и мы уверены, что дорога по этому маршруту сто процентов будет убрана. Таким образом, мы полностью контролируем улицы. И оперативно можем перенаправлять технику на проблемные участки, как того требует ситуация», — отметил исполняющий обязанности главы администрации Сергей Антошин.