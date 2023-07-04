Зал отремонтируют в спортшколе Клетни

2 миллиона 400 тысяч рублей потратят на ремонт зала в спортивной школе посёлка Клетня. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Клетнянской детско-юношеской спортивной школе капитально отремонтируют зал. Брянская фирма ООО «СК Стройгрупп» приступит к работам с 10 июля.

Рабочие демонтируют старый деревянный пол и покроют прочным прорезиненным покрытием 220 квадратных метров зала. Стены оштукатурят и покрасят. Также в помещении установят современное освещение.

На преображение зала потратят 2 млн 400 тысяч из районного бюджета.