Зал ожидания отремонтировали в брянском аэропорту

В аэропорту Брянска сделали ремонт в зале ожидания. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани в официальной группе в ВКонтакте.

«Тренировки, пополнение техники, обучение персонала … но мы не забываем и о своих пассажирах — стараемся в меру своих возможностей сделать пребывание в аэропорту максимально комфортным», – отметили представители аэропорта

В зале ожидания залили новый пол, поменяли батареи отопления. Таже в помещении сделали косметический ремонт и тематическое оформление. Кресла и диваны перетянули. Также в аэропорту отметили, что в будущем году планируют купить ещё кресел для пассажиров.