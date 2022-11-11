Зал ожидания отремонтировали в брянском аэропорту
В аэропорту Брянска сделали ремонт в зале ожидания. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани в официальной группе в ВКонтакте.
«Тренировки, пополнение техники, обучение персонала … но мы не забываем и о своих пассажирах — стараемся в меру своих возможностей сделать пребывание в аэропорту максимально комфортным», – отметили представители аэропорта
В зале ожидания залили новый пол, поменяли батареи отопления. Таже в помещении сделали косметический ремонт и тематическое оформление. Кресла и диваны перетянули. Также в аэропорту отметили, что в будущем году планируют купить ещё кресел для пассажиров.
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