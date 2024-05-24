Вице-мэр Брянска посетил музей фотографии

Первый заместитель мэра Брянска Сергей Антошин посетил музей фотографии. Об этом сообщили в городской администрации.
Первый заместитель главы Брянской городской администрации Сергей Антошин посетил МИФ — единственный городской музей в областном центре. В нём собрана обширная коллекция фототехники. Известный фотограф, директор музея Роман Формин провёл для вице-мэра экскурсию.
Вход в МИФ украшает интерактивная скульптура «Птичка». Считается, что если потереть объектив фотоаппарата, то исполнится желание. Сергей Антошин загадал Брянску и его жителям счастья и процветания.
«ФЭД», «Смена», «Зенит» — для меня это не просто названия, это часть моей жизни. Сейчас уже мало кто снимает на пленку, а тогда это было настоящее увлечение, хобби, которое запечатлевало самые ценные моменты жизни», — вспоминает Сергей Антошин.
Фотограф познакомил вице-мэра с эскизом нового здания музея «Брянский лес». Идея восстановить легендарный учреждение ему понравилась.
«Вы меня заинтересовали. Я оценю с коллегами и специалистами перспективы возрождения «Брянского леса». Если мы восстановим некогда визитную карточку нашего города, то от этого вся Брянщина только выиграет», — резюмировал вице-мэр.
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