Заммэра Брянска поздравил с Новым годом юных жителей города

Заммэра Брянска Сергей Антошин поздравил с Новым годом юных жителей города из семей военнослужащих и в трудной жизненной ситуации.

Вице-мэр Брянска Сергей Антошин вручил детям Брянска новогодние подарки. В центре внимания — ребята из многодетных и малообеспеченных семей, а те, чьи отцы участвуют в спецоперации

Так, он привёз 333 сладких набора ученикам школ №13, 17, 42, 43, 53, 66 и 63. Помимо конфет ребята получили приглашения на каток у ГДК Медведева. В ответ ученики школы №53 подарили заммэру снеговика, сделанного своими руками.

Четырёхлетней Ангелине, чей папа ушёл служить по контракту, Сергей Антошин подарил мягкую игрушку, билеты на горку, концерт в ГДК Медведева и на ёлку в цирк.

Отец Тимофея Картавенкову — также участник специальной военной операции. Ему Сергей Антошин вручил сертификат на посещение ФОК «Бежица», ведь мальчик занимается плаванием.

Пятилетнего Александра Горбачёва мама воспитывает одна. И уже пятый Новый год Сергей Антошин приезжает в эту семью. Мальчику он подарил конструктор, билеты на каток, представление и ёлку.

А 10-летнему Илье Шаферечеву Сергей Антошин подарил сертификат на приобретение танцевальной обуви. Мальчик профессионального занимается бальными танцами и не раз становился победителем турниров. А сестре Ильи вице-мэр подарил мягкую игрушку, пригласительные билеты на каток и ёлку.