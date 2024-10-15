Замминистра обороны России поблагодарил Брянскую станцию переливания крови

Заместитель министра обороны России прислал благодарность Брянской станции переливания крови за спасение жизней. Об этом сообщили в соцсетях учреждения.

В Брянскую станцию переливания крови пришла благодарность от заместителя министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко. Он выразил признательность коллективу за «вклад в решение сложных задач по спасению жизни военнослужащих в период СВО».

Главный врач станции Дмитрий Пёхов не рассказал подробности ситуации. В свою очередь он поблагодарил доноров за помощь.

Напомним, сотрудники Брянской станции переливания крови регулярно возят донорскую кровь на фронт.