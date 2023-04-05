Донорскую кровь из Брянска доставили в новые регионы России сквозь метель

Сотрудники Брянской областной станции переливания крови доставили в новые регионы России донорскую кровь сквозь бушевавшую метель. Об этом сообщили на официальной странице учреждения в соцсетях.

Напомним, в конце марта сотрудники Брянской станции переливания крови и главный редактор «Московского Комсомольца в Брянске» Григорий Кожурин вновь отправились с партией донорской крови в новые регионы России. На трассе М-4 они встали в пробку из-за метели. Больше суток они провели в плену непогоды.

Пару дней назад сотрудники станции и журналист вернулись в Брянск.

«Невзирая на все трудности и нелегкую дорогу, они доставили ценнейший груз на новые территории РФ, где в нем очень нуждаются! Наши ребята справились! Спасибо всем, кто помог !» – отметили в соцсетях учреждения.

Ранее медики из новых регионов России поблагодарили брянскую станцию за 29 литров крови.