Зампредседателя Правительства РФ посетил День открытых дверей в новом детсаду Брянска

Зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин посетил День открытых дверей в новом детсаду «Жар-птица» в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Накануне День открытых дверей прошёл в новом корпусе детского садика «Жар-птица» на улице Флотской. В него будут ходить 280 малышей. Строительство обошлось в почти 390 млн рублей.

В церемонии открытия участвовали представители областного правительства и брянской мэрии. Также мероприятие посетил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. «Жар-птицу» зампред назвал одним из лучших детских садов в стране.

Здание «Жар-птица» построили по инфраструктурному проекту комплексного развития территорий. Два корпуса садика, а также новая школа на 1225 мест призваны снизить социальную нагрузку в активно строящемся микрорайоне «Десноград»