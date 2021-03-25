Замруководителя Следственного Управления ответит на вопросы жителей Почепа

Гражданам рекомендуется подготовить письменное заявление, содержащее сведения, необходимые для его рассмотрения, а также при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Прием граждан будет проходить в 11:00 в помещении Почепского межрайонного следственного отдела по адресу: улица Мира, дом №66.

Смоленские транспортные полицейские провели профилактическое мероприятие «Безопасность» В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасность», целью которого стало предупреждение детского травматизма и совершения правонарушений подростками на объектах железнодорожного транспорта, сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних линейного отдела МВД России на станции Смоленск совместно с председателем Общественного совета при линейном отделе Алексеем Ермолиным и представителями железной дороги организована и проведена экскурсия с учащимися средней школы № 18

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Не прервется связь поколений В Верхнеднепровском открыли музей поискового отряда. На прошлой неделе в школе № 3 поселка Верхнеднепровского Дорогобужского района состоялось долгожданное событие –после ремонта открылся музей «Старая траншея» местного поискового отряда «Боец». В торжественном мероприятии приняли участие депутаты Смоленской областной Думы Игорь Гулицкий и Андрей Моргунов, сенатор Совета Федерации Нина Куликовских, представители власти, общественности и поисковики. «Старая

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Дорога к школе Как благоустраивают областной центр? Микрорайон Соловьиная роща в Смоленске сейчас активно растёт, и среди его жителей немало семей с детьми. Поэтому вопрос: «Куда пойти учиться?» – для них очень актуален. В настоящее время дети из микрорайона посещают школы №11, 35, 37, которые расположены в Киселёвке. Но уже в следующем году они могут пойти в образовательное