Заснеженный Брянск сфотографировали из космоса

Снимок с МКС сделал российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

Космонавт отряда Роскосмоса сфотографировал заснеженный Брянск с борта Международной космической станции.

«В январе мы с вами совершили путешествие по новогодней России, и тогда я получил довольно много комментариев и отзывов. К сожалению, многие города, про которые вы мне писали, мне не удалось сфотографировать. Представляю вам новую десятку городов из самых разных точек нашей большой страны», – написал он на своей странице в соцсети.

В этой десятке оказался и Брянск – наряду с Владикавказом, Пятигорском, Ессентуками, Пензой, Сызранью, Магнитогорском, Липецком, Тулой и Мичуринском.

Из космоса Брянск выглядит заснеженным – в этом году к нам пришла настоящая зима. «Даже из космоса видно, что не чищено», – отмечают в комментариях горожане.