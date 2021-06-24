Захар Прилепин встретится с интеллигенцией Брянска

В Брянск писатель приедет 29 июня.

29 июня в Брянск приедет писатель, филолог, публицист, политический и общественный деятель Захар Прилепин.

Он возложит цветы к памятнику Воинам и Партизанам — освободителям Брянска и встретится с руководством региона, молодежью и творческой интеллигенцией.

Встреча в формате живого общения начнется в 15.00 в концертном зале «Дружба». Все желающие смогут задать любые интересующие вопросы.