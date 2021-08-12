Здание школы искусств № 2 в Брянске признали опасной для детей

В отношении директора возбудили административное дело.

Прокуратура области выявила массовые нарушения в работе детской школы искусств № 2 имени Чайковского в Брянске. В ходе проверки обнаружены нарушения противопожарных требований, а также законодательства о безопасности дорожного движения.

Как сообщает прокуратура, здание музыкальной школы по улице Калинина, 221/1, находится в неудовлетворительном состоянии из-за длительного срока эксплуатации и ненадлежащего обслуживания.

Планы эвакуации людей при пожаре в здании не соответствуют требованиям, в школе нет первичных средств пожаротушения, замки на дверях эвакуационных выходов заперты. Комплексное техническое обследование здания на предмет аварийности не проводилось.

На остановках «Памятник Артиллеристам» отсутствуют остановочные и посадочные площадки, заездные карманы, пешеходный переход. Тротуар на пути к школе разрушен, местами он не освещен.

Помимо этого, школу искусств окружают разрушенные строения, находящиеся в частной собственности.

Мэру Александру Макарову прокуратура внесла представление. В отношении директора возбудили административное дело о нарушении требований пожарной безопасности.