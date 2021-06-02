Женщина с чемоданом упала под колеса машин у автовокзала в Брянске (ВИДЕО)

Упрямую женщину-пешехода сняли на видео.

В Брянске сняли на видео женщину-пешехода, нарушившую Правила дорожного движения. Запись авторегистратора опубликована в соцсетях. «Бессмертная женщина идет напролом», – сообщает автор.

На видео видно, как женщина с чемоданом и тяжелыми сумками пересекает дорогу по улице Пересвета у автовокзала в Советском районе в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

Торопясь и, видимо, волнуясь, она роняет свою ношу и падает на проезжую часть с оживленным движением. Несколько водителей уступили дорогу нарушительнице, которой в итоге помог другой пешеход, ранее пересекший улицу Пересвета тем же маршрутом.

Брянцы просят сотрудников ГИБДД обратить внимание на опасный участок, где подобные нарушения совершаются регулярно.