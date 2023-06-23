Жильцы пострадавшего от взрыва дома в Брянске получат помощь

Все жильцы пострадавшей от взрыва многоэтажки на улице 11 лет Октября в Брянске получат материальную помощь. Такое решение приняли на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Единовременную помощь получат все жильцы дома №2 по улице 11 лет Октября. Напомним, многоэтажка пострадала от взрыва в начале июня. 32 человека получат по 10 тысяч рублей, а дополнительно два человека – по 100 тысяч рублей и семь – по 50 тысяч рублей.

«Я уверен, что все пострадавшие должны получить материальную помощь, вне зависимости от прописки в этом доме! Есть факт потери имущества. И это главное», — отметил первый заместитель главы горадминистрации Сергей Антошин.