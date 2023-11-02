Жители Брянска остались недовольны закрытием подземного перехода на «полтиннике»

Жители остались недовольны закрытием подземного перехода в Советском районе Брянска на время ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

С 1 ноября в Советском районе областного центра стартовал капитальный ремонт подземного перехода на пересечении улиц Красноармейской и проспекта Станке Димитрова. Его планировали перекрыть на время реконструкции. Но жители пожаловались в администрацию города на то, что ближайшие пешеходные светофоры находятся далеко.

Городской комитет по ЖКХ обсудил с подрядчиком возможность частичного закрытия входов в переход.